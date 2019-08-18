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Kuşadası Yaylaköy'de yangın

1 saat önce

Kuşadası Yaylaköy'de yangınAYDIN - Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de meydana gelen yangında zeytinlik ve tarım alanı ile makilikten oluşan 15 dönüm alan yandı.

Kuşadası Yaylaköy'de yangın
AYDIN - Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de meydana gelen yangında zeytinlik ve tarım alanı ile makilikten oluşan 15 dönüm alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de Söke karayolu üzerindeki yerleşim yerleri ile çiftliklerin bulunduğu zeytinliklik ve tarım alanlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki makilik alanlara sıçradı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren yangını rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük zeytinlik ve tarım alanı ile makilik alanın zarar gördüğün belirtildi.
Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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