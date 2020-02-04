Kuşadası yaza hazırlanıyor - Son Dakika
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Kuşadası yaza hazırlanıyor

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında tatilcilerin gözdesi olan Kuşadası sakin geçen kış sezonun ardından Mart ayında başlayacak olan yeni yaz sezonuna hazırlanıyor.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında tatilcilerin gözdesi olan Kuşadası sakin geçen kış sezonun ardından Mart ayında başlayacak olan yeni yaz sezonuna hazırlanıyor.


Kuşadası'nda faaliyet gösteren esnaflar tadilat işlerine Kahramanlar caddesi ve sağlık caddesindeki Vitrinlerini yenileyerek 2020 yaz sezonuna bomba gibi girmeyi hedefliyor. Mart ayında başlayacak olan yaz sezonuna esnaflar hızlı bir giriş yapmak istiyor. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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