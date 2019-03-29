Kuşadası, Yeni Bir Simgeye Kavuştu
1 saat önce
Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası yeni bir simgeye daha kavuştu.
Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası
yeni bir simgeye daha kavuştu. Atatürk
'ün Kuşadası'nı ilk görgünü yer olan Gazibeğendi mevkiine turist
rehberi Müge Akdemir tarafından çizilen, heykeltıraş Saldıran Özmen tarafından yüksek kabartma olarak tasarlanan "Kuşadası" yazısı yerleştirildi. Kuşadası'nın tarihi ve doğal değerlerini temsil eden renkli yazı, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için yeni bir kent simgesi haline geldi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:58 Kaynak: İHA
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