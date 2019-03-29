Son Dakika Haberleri: Kuşadası, Yeni Bir Simgeye Kavuştu

Kuşadası, Yeni Bir Simgeye Kavuştu

1 saat önce

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası yeni bir simgeye daha kavuştu.

Kuşadası, Yeni Bir Simgeye Kavuştu, System.String[]
Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası yeni bir simgeye daha kavuştu.

Atatürk'ün Kuşadası'nı ilk görgünü yer olan Gazibeğendi mevkiine turist rehberi Müge Akdemir tarafından çizilen, heykeltıraş Saldıran Özmen tarafından yüksek kabartma olarak tasarlanan "Kuşadası" yazısı yerleştirildi. Kuşadası'nın tarihi ve doğal değerlerini temsil eden renkli yazı, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için yeni bir kent simgesi haline geldi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

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