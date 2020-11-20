Kuşadası zabıtasından dilenci operasyonu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda suçüstü yakalanan 1 kadın dilenciye 187 TL para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler kontrol edildi. Camikebir Mahallesi'ndeki Balıkçılar Meydanı'nda vatandaşlardan para dilenen 1 kadın suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 TL para cezası kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 367 TL'ye ise tutanakla el konuldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "Özellikle kadın dilenciler çocuklarını kullanmak suretiyle duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istiyor. Personelimiz bu durumun önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Yakaladığımız her dilenci hakkında cezai işlem uyguluyoruz. Kuşadası'nda bu tür vakaları en aza indirgemek için dilencilere yönelik düzenlediğimiz operasyonlar devam edecek" diye konuştu. - AYDIN