Kuşadasıspor'a 51 yıldır hizmet ediyor - Son Dakika
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Kuşadasıspor'a 51 yıldır hizmet ediyor

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Zafer Eskici, 51 yıldır Kuşadasıspor'da malzemeci ve sağlıkçı olarak görev yapıyor.

Kuşadasıspor'a 51 yıldır hizmet ediyor, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Zafer Eskici, 51 yıldır Kuşadasıspor'da malzemeci ve sağlıkçı olarak görev yapıyor.


66 yaşındaki Zafer Eskici, 51 yıldır Kuşadasıspor'a hizmet ediyor. Malzemeci olarak girdiği Kuşadasıspor'da efsane olan Eskici, Sinan Engin, İlhan Mansız ve Feyyaz Uçar gibi isimlerle çalıştığını ve o günleri çok özlediğini ifade etti. 51 yıl önce Eski Belediye Başkanı Ömer Taylan Sağnak döneminde işe giren Eskici "O zamanlarda Yüksek Alkışlı Kuşadasıspor teknik direktörlük görevindeydi. Bende o zamanlarda 17 yaşındayım ve babamdan para isteyemiyorum. Yüksel Abi bana 'Gel sahayı sularsın, malzemeleri toplarsın' dedi, bende kabul ettim. Bana günlük olarak 75 kuruş para veriyordu. Bende öyle geçinip gidiyordum. Tam 51 yıl oldu. Çok anılarım var saymakla bitmez" dedi.


Anılarını anlatan Zafer Eskici, yaşlandığını fakat Kuşadasıspor aşkından vazgeçemediğini belirtti. Ömrünün sonuna kadar çalışacağını söyleyen Eskici, "Sonuna kadar Kuşadasıspor" diyor. - AYDIN

İlhan Mansız, Sinan Engin, Kuşadası, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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