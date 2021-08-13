Kuşadasıspor golcü Ali'yi aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor, dış transferde santrfor Ali Öztürk'le el sıkıştı. Geçen sezon Bergama Belediyespor'da 25 maçta 4 gol kaydeden 34 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Uzun yıllar Balıkesirspor'da görev yapan Ali Öztürk; Manika FK ve 24 Erzincanspor'da da top koşturdu. Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli golcü Balıkesirspor formasıyla 3 kez, Manisa formasıyla 1 kez kupa kaldırdı.