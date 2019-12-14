Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika Spor

Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

6 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 180 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, AA muhabirine, düzenledikleri organizasyonlarla gençlere geleneksel sporları tanıtmayı ve öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şampiyonada kadın ve erkeklerde toplam 180 sporcunun mücadele edeceğini belirten Şolpan, "Kuşak güreşi, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Sümerler döneminde dünyanın en eski spor objesi güreşçi heykeli. Bu spor, Sümerler'de ve Orta Asya'da birçok bölgede yapılmıştı. Türkmenistan ve Kırgızistan'da milli spor olarak kabul ediliyor." diye konuştu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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