Son Dakika Haberleri: Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da tamamlandı.

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Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da tamamlandı.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda iki gün süren organizasyonda 27 ilden erkekler ve kızlarda 280 sporcu mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hakem Gözlemcisi Fazıl Şolpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşak güreşini bütün illere yaymayı planladıklarını vurgulayarak, "Bu bizim kültürümüzdür. Yüzyıllardır Türk boylarında, düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde yapılan bir güreş şeklidir. Biz de bu kültürümüzü devam ettirmek, gelecek kuşaklara aktarmak için bu dalda çalışmalar yapıyoruz. Kastamonu'nun misafirperverliğinden çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ise şampiyonanın Kastamonu'da düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Şampiyonaya katılan sporcu, antrenör, idareci ve hakemlere teşekkür eden Keloğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Gelen misafirleri memnun etmek bizim en büyük isteğimiz. İnşallah misafirlerimiz de memnun olmuşlardır. Bu tür organizasyonları ilimizde ilerleyen yıllarda daha üst düzeyde yapmayı düşünüyoruz."

Şampiyonanın sonunda dereceye girenlere madalya ve başarı belgeleri verildi.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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