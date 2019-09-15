Son Dakika Haberleri: Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı rakiplerine şans vermedi
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Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı rakiplerine şans vermedi

14 dakika önce

Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.

Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı rakiplerine şans vermedi, System.String[]

Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.


Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan aba güreşi sporcuları, tüm rakiplerini yendi. 75 kiloda Oğuz Doğruer ve İsmail Malgac, 95 kiloda Erol Öztürk ile Ahmet Kardeşler mücadele etti. Türk takımı ilk kez katığını şampiyonadan birincilikle ayrıldı. - İSTANBUL

Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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