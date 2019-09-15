Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı rakiplerine şans vermedi
14 dakika önce
Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.
Romanya'da düzenlenen Kuşak Güreşi'ne ilk kez katılan aba güreşi sporcuları, tüm rakiplerini yendi. 75 kiloda Oğuz Doğruer ve İsmail Malgac, 95 kiloda Erol Öztürk ile Ahmet Kardeşler mücadele etti. Türk takımı ilk kez katığını şampiyonadan birincilikle ayrıldı. - İSTANBUL
Trabzon kendi sahasında Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var