Video: Bulgar Dernek Başkanı: Çkp Çin'de Tam Teşekküllü Bir Demokrasi İnşa Ediyor

Kuşak ve Yol İçin Bulgaristan Ulusal Derneği Başkanı ve Bulgaristan Parlamentosu'nun eski üyesi Zahari Zahariev, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin toplumunun çıkarları, beklentileri, görüşleri ve yaratıcı güdülerine odaklanan bir halk partisi olduğunu söyledi.

Dünyanın, özellikle sözde Batılı demokrasilerin bugün karşı karşıya kaldığı başlıca zorluğun Çin'de büyük ölçüde başarıyla üstesinden gelindiğini de sözlerine ekledi.

ZAHARI ZAHARIEV, Kuşak ve Yol İçin Bulgaristan Ulusal Derneği Başkanı

"Birincisi Çin Komünist Partisi, politikaları sayesinde Çin halkını yoksulluk, yoksunluk, sefalet ve cehaletten kurtarmayı başardı.

İkincisi, ÇKP her bir Çinliye gerçekten büyük bir ulus ve büyük bir ülkenin temsilcisi olma gururunu hissetmesi için yeterli neden verdi.

Ayrıca Çin'de, birçok araştırmacı tarafından neredeyse bir ülkede demokrasi için temel bir kriter olarak öne sürülen aktif, gerçek boyutlarda yaşayan, bir sivil toplum ile temas halinde olduğunuzu giderek daha fazla hissediyorsunuz. Aslına bakarsanız Çin'de bunun zaten bir gerçek olduğunu söylemeye cesaretim var.

Çin bu açıdan parlak bir örnek. Aslında tek bir parti sistemi yok çünkü ÇKP'nin ortağı olan siyasi kurumlar var. Ama siyasi sistemin bu yapısı bile tam teşekküllü bir demokrasinin örneği olabilir ki bu da bu sosyal demokrasinin gelişmesine yeni ufuklar kazandırıyor.

(Bu vizyon) dünyada, özellikle sözde Batılı demokrasilerde karşı karşıya olduğumuz başlıca zorluğa, yani bir yanda insan vatandaş diğer yanda siyasi elitler arasında giderek artan çatışmaya yeni bir anlam verebilir.

Kanımca, Çin'de bu çatışmanın üstesinden başarıyla gelindi. Çin örneği, Çin deneyimi, Çin Komünist Partisi'nin deneyimi bu açıdan çok önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sofya'dan bildiriyor.