Kuşaklar Buluşuyor" Projesi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu öğrencileri, "Kuşaklar Buluşuyor" projesi kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve köylerinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanları ziyaret ediyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu öğrencileri, "Kuşaklar Buluşuyor" projesi kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve köylerinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanları ziyaret ediyor.



İncesu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'nun düzenlediği projenin ilk adımında öğrenciler, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan yaşlılara ev ziyaretlerinde bulundu.



Okul Müdürü Ali Ulaş, projeye ilçede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının da destek verdiğini belirterek, "Proje kapsamında öğrencilerimizle Üçkuyu mahallemizde yaşlılarımızı ziyaret edip yeni nesil ve eski nesli yan yana getiriyoruz. Bu projede amacımız, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, örf adet gelenek ve göreneklerine sahip, toplumsal konularda duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek.Yaşlılarımıza, halen büyüklere saygı ve sevginin var olduğunu hissettirmek ve kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmektir." dedi.

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