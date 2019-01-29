Son Dakika Haberleri: Kuşaklararası Dayanışma" Konulu Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Kuşaklararası Dayanışma" Konulu Ödüllü Fotoğraf Yarışması

47 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kuşaklararası Dayanışma" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Kuşaklararası Dayanışma
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kuşaklararası Dayanışma" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenecek fotoğraf yarışmasının tek mercek yansıtma ile akıllı telefon fotoğrafçılığı olarak 2 kategoride yapılacağı belirtildi.

Yarışma sonucunda tek mercek yansıtma kategorisinde birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verileceği aktarılan açıklamada, akıllı telefon fotoğrafçılığı kategorisinde ise birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira para ödülü verileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yarışmaya 10 şubat, saat 17.00'a kadar "kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr" adlı internet adresinden başvurulabileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

."Yarışma ile toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hayatın her dönemindeki aile değerlerini yaşatmak; çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi, ulu çınar gibi gölgesinde soluklandığımız büyüklerimizi karelere sığdırabildiğimiz anılarda buluşturmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:06 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
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