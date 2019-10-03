Son Dakika Haberleri: Kuşatma 7 Uyuyanlar
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Kuşatma 7 Uyuyanlar

1 saat önce

Utku Uçar'ın yönettiği Kuşatma 7 Uyuyanlar'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor.

Utku Uçar'ın yönettiği Kuşatma 7 Uyuyanlar'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor.

Kuşatma 7 Uyuyanlar

fulden akyürek, çağatay akman, Özcan Varaylı, Ahmet Şafak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:23 Kaynak: AA
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