Kuşatma 7 Uyuyanlar
1 saat önce
Utku Uçar'ın yönettiği Kuşatma 7 Uyuyanlar'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:23 Kaynak: AA
Utku Uçar'ın yönettiği Kuşatma 7 Uyuyanlar'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor.
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