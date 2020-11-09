(BAKÜ)- Kuşatmadan Kaçan Ermenistan Birlikleri İmha Edildi - Son Dakika

(BAKÜ)- Kuşatmadan Kaçan Ermenistan Birlikleri İmha Edildi
09.11.2020 13:51
- Kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri imha edildi Azerbaycan'ın Zarisli köyü yakınlarındaki kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.
- Kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri imha edildi
BAKÜ - Azerbaycan'ın Zarisli köyü yakınlarındaki kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Laçin-Şuşa koridorundaki Zarisli köyü yakınlarında kuşatmayı kırmak için Azerbaycan ordusuna saldırdığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, kuşatmadan kaçarak Azerbaycan ordusuna saldırmaya çalışan Ermenistan ordusuna ait 1 tank ve 1 Zırhlı Piyade Aracın İHA'lar ile imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri paylaştı.
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