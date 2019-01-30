Son Dakika Haberleri: Kuşburnu Pazar Tezgahında

Kuşburnu Pazar Tezgahında

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, kurutulmuş kuşburnu meyvesinin bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

Kuşburnu Pazar Tezgahında, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, kurutulmuş kuşburnu meyvesinin bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

İlçede her salı kurulan pazar yerinde şifalı ürünler satan Ünal,"Kuşburnu meyvesini bölgemizdeki dağlardan mevsiminde toplar kuruturuz. Gülgiller familyasından olan kuşburnu sağlık açısından adeta bulunmaz bir nimettir. Genellikle kışın bağışıklığı güçlendirmek ve viral olan girp hastalıkları gibi birçok hastalığı engellemek amacıyla birçok kez tüketilmektedir. kuşburnu c vitamini deposu olarak bilinir" dedi.

Ünal, "Kuşburnu bitkisinin aynı zamanda idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır. Bu sayede vücutta biriken ödemin atılmasını sağlayarak, şişkinliğe engel olur. Kuşburnu, kuru bir halde çay olarak içilirse özellikle çocuklarda meydana gelen kronikleşmiş öksürüğü iyileştirir. Kuşburnunun öksürüğü iyileştirici etkisi yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda da kanıtlanmıştır. Biz şifa kaynağı bu meyvemizi tezgahımızda 0 liradan satıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Yaşam
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