Son Dakika Haberleri: Kuşçu köyünde ilk kez hasat şenliği düzenlendi
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Kuşçu köyünde ilk kez hasat şenliği düzenlendi

1 saat önce

Yozgat'ın merkeze bağlı Kuşçu köyünde hasat şenliği düzenlendi.

Kuşçu köyünde ilk kez hasat şenliği düzenlendi, System.String[]

Yozgat'ın merkeze bağlı Kuşçu köyünde hasat şenliği düzenlendi.


İlk kez düzenlenen hasat şenliğinde köylüler, bir yıl boyunca ekip biçtikleri ürünleri tarladan toplayarak sergileme imkanı buldu. Yoğun katılımın gerçekleştirildiği hasat şenliğinde ürünler stantlarda tanıtıldı. Stantlarda karpuz, kavun, yeşil fasulye, biber, domates, nohut, arpa gibi ürünler sergilendi. Ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı alanı gezen davetliler hem ürünleri inceleme imkanı buldu hem de alışveriş yaptı.


Hasat şenliğinde konuşan köy muhtarı Yaşar Darı, bu yıl ilk kez hasat şenliği düzenlediklerini söyleyerek bu etkinliği daha geniş kapsamlı ve geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.


Şenlikte konuşan Yozgat milletvekilleri ise hasat şenliğinin çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek hasat edilen ürünlerin bolluğunun ve kalitesinin iyi olması dileklerinde bulundular. Konuşmaların ardından katılımcılar, ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.


Düzenlenen hasat şenliğine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, CHP Milletvekili Ali Keven, İyi Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak, kurum müdürleri ile çevre ilçe ve köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. - YOZGAT

Milletvekili, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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