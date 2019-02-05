Son Dakika Haberleri: Kuşdiliyle Kadro İstediler

Kuşdiliyle Kadro İstediler

1 saat önce

Çay eksperleri ve işçileri Giresun'un Görele ilçesinde bir araya gelerek 'Kuşdili' ile kadro istediler.

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Çay eksperleri ve işçileri Giresun'un Görele ilçesinde bir araya gelerek 'Kuşdili' ile kadro istediler.

Çay işçilerinin Kuşdili ile yaptığı çağrının ardından Çay Eksperleri ve İşçileri Derneği Kurucu Başkanı Şeref Köçek yaptığı açıklamada, sezonluk çay işçiliğinin sosyal ve ekonomik olarak kendilerini zorladığını söyledi.

Bu iş kolunda ilk dernek olduklarını belirten Köçek, "Bizler yıllardan buyana ÇAYKUR'da çay eksperi ve işçileri olarak çalışmaktayız. Yıllardır mevsimlik işçi olarak sabrettik artık bu saatten sonra kurumda sürekli çalışmak için kadro istiyoruz. Bizim kısa süreli çalışmamız sosyal hayatımız açısında ekonomik olarak yeterli değil bunun için kadro istiyoruz. Bizler çay da hem uzmanız işçilerimiz ise de bu sektörün bel kemiği. Burada dernek olarak eksper ve işçilerin haklarını savunmak için toplandık. İnşallah kısa sürede çağrımız sonuç bulur "dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Görele, Giresun, Çay, Güncel
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