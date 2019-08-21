Son Dakika Haberleri: Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı (6)
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Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı (6)

58 dakika önce

FATİH POYRAZ, YAKALANDIDiyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Göçetevek Mahallesi'nde dün gece, tartıştığı eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde, 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Fatih Poyraz'ın olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı (6), System.String[]

FATİH POYRAZ, YAKALANDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Göçetevek Mahallesi'nde dün gece, tartıştığı eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde, 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Fatih Poyraz'ın olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, Poyraz'ın Silvan ilçesine bağlı Çardak Mahallesi yoluna geldiği, yakınlarına haber verip, kendisini bu noktadan aldırmaya çalıştığı öğrenildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Çardak Mahallesi yolunda sivil araçla düzenlediği operasyonla Poyraz'ı yakaladı. Poyraz'ın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan Poyraz'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:27 Kaynak: DHA
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