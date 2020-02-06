Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya... - Son Dakika

Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...

6 saat önce

Yemeğe gelen davetlilerden detaylar NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe gelen davetlilerden detaylar

NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kushner, ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:03 Kaynak: AA
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