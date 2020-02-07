Kushner, BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi (2) - NEW - Son Dakika

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Kushner, BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi (2) - NEW
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:31 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, New York'ta ABD BM Daimi Temsilcilik binasında BMGK ülkeleri temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. (2)
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