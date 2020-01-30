Kushner'den "İsrail'in 2 Mart'taki seçimden önce Yahudi yerleşimlerini ilhakını desteklemeyiz"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kushner'den 'İsrail'in 2 Mart'taki seçimden önce Yahudi yerleşimlerini ilhakını desteklemeyiz'... - Son Dakika

Kushner'den "İsrail'in 2 Mart'taki seçimden önce Yahudi yerleşimlerini ilhakını desteklemeyiz"...

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsrail yönetiminin ülkede martta yapılacak seçimden önce, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesini desteklemeyeceğini söyledi.

Kushner'den

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsrail yönetiminin ülkede martta yapılacak seçimden önce, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesini desteklemeyeceğini söyledi.

Kushner, "Gzero Media" isimli internet sayfasına verdiği röportajda, Washington ile Tel Aviv'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı için gerekli teknik detayları değerlendirmeye hazırlandığını ve sürecin zaman alacağını belirtti.

Netanyahu'nun, İsrail kabinesinde pazar günü yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakının oylanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin soruya, "Bekleyip ne olacağını görelim. Umut, seçim sonrasına kadar bekleyecekleri yönünde." dedi.

"İsrail yönetimi, yerleşim birimlerini seçimlerden önce ilhak ederse ABD yönetimi bunu destekler mi?" şeklindeki soruya Kushner, "Hayır, onlarla (İsrail yönetimi) haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması konusunda anlaştık." cevabını verdi.

Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde barış planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington'da basın mensuplarına verdiği demeçte, Ürdün Vadisi ve yerleşim birimlerinin ilhakını pazar günü toplanacak kabinenin oyuna sunacağını açıklamıştı.

Netanyahu'nun aksine İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve ilhaka ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını belirtmişti.

Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Trump'ın sözde Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı
Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kushner'den "İsrail'in 2 Mart'taki seçimden önce Yahudi yerleşimlerini ilhakını desteklemeyiz"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]