Son Dakika Haberleri: Kushner'den Körfez'de Orta Doğu Diplomasisi

Kushner'den Körfez'de Orta Doğu Diplomasisi

42 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da üst düzey yetkililerle Orta Doğu barış planını görüştüğü bildirildi.

Kushner'den Körfez'de Orta Doğu Diplomasisi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da üst düzey yetkililerle Orta Doğu barış planını görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamaya göre, Kushner BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la, daha sonra da Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya geldi.

Kushner'e görüşmelerde Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik etti.

Kushner ve beraberindeki heyet, temaslarında, Orta Doğu'da barış ile ilgili gelinen son süreci ele aldı, ayrıca ABD-BAE ve ABD-Umman ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.

Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Washington'ın barış sürecinde bir arabulucu olamayacağı açıklamasını yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 08:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kushner'den Körfez'de Orta Doğu Diplomasisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]