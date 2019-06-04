Son Dakika Haberleri: "Kushner Filistin halkını ciddiye almıyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Kushner Filistin halkını ciddiye almıyor"

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Filistin halkının kendi kendini yönetebilme gücüne duyduğu şüphe ve bu yöndeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Filistin halkının kendi kendini yönetebilme gücüne duyduğu şüphe ve bu yöndeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.
Sözcü Ebu Rudeyne açıklamasında, "Kushner'in açıklamaları İslam ve Arap ümmetini, Filistin halkını ciddiye almamak ve kışkırtmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
"Kendi geleceğini belirleyecek olan Filistin halkıdır ve çağdaş Filistin devletini kurmaya başkalarından daha muktedirdir" diyen Ebu Rudeyne, işgalden kurtulmak için başkalarının tanıklığını beklemediklerini kaydetti.
Ebu Rudeyne, Kushner'in Filistinlilerin kendi kendini yönetebilme gücüne duyduğu şüphe ve bu yöndeki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kushner pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme haklarının olduğunu ancak kendilerini yönetmeye güçlerinin olduğu konusunda şüpheler taşıdığını vurgulamıştı.
Amerikan HBO televizyon kanalına röportaj veren Kushner, Filistin topraklarının bir devlet idaresinde geçmeden önce, orada tüm dinlere karşı hoşgörü, basın özgürlüğünün olması ve Filistinlilerin adil bir yargı sistemine sahip olması gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Donald Trump, Jared Kushner, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın İngiltere temasları başladı Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 04:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kushner Filistin halkını ciddiye almıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]