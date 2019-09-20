Kushner'in "Çöldeki Davos'a katılacağı" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"na katılacağı bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin edindiği bilgiye göre, "Çöldeki Davos" olarak da bilinen FII Konferansı'nın katılımcı listesinde, Kushener'in isminin yer aldığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen bir ABD yetkilisi, Washington Post'a Kushner'in konferansa geniş bir ABD delegasyonunun parçası olarak katılacağı bilgisini verdi.

Yetkili, haziranda ABD öncülüğünde Filistin- İsrail barışının da görüşüldüğü ve Bahreyn'de düzenlenen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çalıştayına, Suudi Arabistan'ın yoğun ilgi göstermesinin Kushner'i oldukça memnun ettiğini ve damadın bundan dolayı Riyad'daki konferansa katılmak istediğini öne sürdü.

Beyaz Saray, söz konusu haberi teyit etmezken, Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği ve başta geçen hafta sonu iki Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı dahil birçok konuda Riyad ile çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Konferans, daha önce bin Selman'ın ülkenin önde gelen isimlerini ev hapsinde tuttuğu Ritz-Carlton Oteli'nde ekimin sonlarına doğru yapılacak.

Birçok isim geçen yılki konferansa katılmaktan vazgeçmişti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine, geçen yılki konferansa katılacak isimlere yönelik büyük bir tepki gelmiş ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dahil birçok isim konferansa katılmaktan vazgeçmişti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken, öldürülüp cesedinin parçalandığı bilgisi, Türk makamlarının yanı sıra ABD istihbaratınca da teyit edilmişti.



Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol oynayan isimler ve konuyla ilgili ortaya çıkan birçok ipucu, ünlü gazetecinin öldürülmesi emrinin Veliaht Prens bin Selman tarafından verildiğine işaret etmişti.