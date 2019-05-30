Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim kararının gölgesinde kaldı

ABD Başkanı Doanld Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyetin İsrail ziyareti, ülkede dün gece yarısı alınan erken seçim kararının gölgesinde kaldı.

ABD Başkanı Doanld Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyetin İsrail ziyareti, ülkede dün gece yarısı alınan erken seçim kararının gölgesinde kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fas ve Ürdün ziyaretinin ardından İsrail'e gelen Kushner ve beraberindeki heyeti Batı Kudüs'te bulunan Başbakanlık Ofisinde kabul etti.

Kushner'e eşlik eden heyette ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın yanı sıra ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da yer alması dikkati çekti.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Kushner kısa bir ortak açıklama yaparken, İsrail Başbakanı, erken seçim kararı alınmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki iş birliğini engellemeyeceğini söyledi.

Bahreyn'deki çalıştayı ağızlarına almadılar

Erken seçim kararını "küçük bir olay" olarak nitelendiren Netanyahu, "Bildiğiniz gibi dün gece küçük bir olay yaşadık. Ancak bu bizi durduramayacak ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Trump'ın danışmanı Kushner ise İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu dile getirerek, "İsrail'in güvenliği Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler açısından oldukça kritik ve Başkan Trump'ın da oldukça önem verdiği bir konu." diye konuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın ve bu plan kapsamında gelecek ay Bahreyn'de yapılacak olan ekonomi çalıştayının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ortak açıklamada hem Netanyahu, hem de Kushner'in 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak ekonomi çalıştayına değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kushner ve beraberindeki heyet Bahreyn'deki ekonomik çalıştay öncesi salı günü Fas'ı, dün de Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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