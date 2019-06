"Kushner'in planının başarılı olması için barış umudu şart"

Suudi Arabistan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al eş-Şeyh, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner tarafından önerilen ekonomi planının başarıya ulaşması için sürdürülebilir barışın gerçekleşeceği konusunda gerçek bir umut beslemenin şart olduğunu belirtti.

Şeyh, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında düzenlenen oturumda "Filistinlilerin karşılaştığı sıkıntıların çözümünün mümkün olup olmadığı" sorusu üzerine, "Aslında bu sorunlar daha önce çözüldü. 25 sene geriye döndüğümüzde bugün konuşulanların benzeri çabalar olduğunu görürüz. Kalkınma projelerinden, sağlık kurumlarının ve altyapının iyileştirilmesine, eğitimden yabancı yatırımların çekilmesine kadar. Tüm bunlar üzerinde ABD öncülüğündeki uluslararası koordinasyon çabalarıyla 90'lı yılların ortalarında çalışmalar yapıldı." dedi.



Bugün sarf edilen çabaların geçmiştekilerden farkının, konuya özel sektörün de dahil edilmesi ve onlara öncelik verilmesi olduğunu kaydeden Şeyh, "O zamanlardaki rakamlara baktığımızda gayri safi yurt içi hasıla zirvedeydi. Ancak maalesef gerginlikler sonucu bunlar bozuldu. Bugün konuştuğumuz her şey 25 sene önce oldu." ifadelerini kullandı.

Şeyh, "O zamanlar barış söz konusu değildi ancak barışın en nihayetinde özellikle Filistinliler tarafından geleceği konusunda gerçek bir umut vardı." dedi.

Şeyh, Jared Kushner tarafından önerilen ekonomi planının başarıya ulaşması için sürdürülebilir barışın gerçekleşeceği konusunda gerçek bir umut beslemenin şart olduğunu dile getirdi.

Daha önce Dünya Bankasının Filistinlilerle ilgili bir projesinde görev aldığını ve burada neyin yapılabileceğini ve nasıl yapılabileceğini gördüğünü söyleyen Şeyh, herkes için barış umudunu sağlamak mümkün olursa ekonomi planının daha az parayla bile başarılı olabileceğine dikkati çekti.

Filistinli her gence 5 bin dolar önerisi

Öte yandan oturumda söz alan Nijeryalı iş adamı Heirs Holdings Başkanı Tony Elumelu da şirketinin 23 Afrika ülkesinde ve diğer ülkelerde yatırım yaptığını belirterek, yatırımların başarıya ulaşmasında barış ve güvenliğin önemini vurguladı.

Özel sektörün çalıştaya katılımının ekonomi planının başarısı için önemli olduğuna işaret eden Elumelu, şirketinin Orta Doğu'daki bu bölgeye destek ve yardım sağlamaya hazır olduğunu, Filistinli her gence düşüncelerini hayata geçirmeleri için 5 bin dolar verilmesini önerdiğini söyledi.

Jared Kushner, dün çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyleyerek, planın büyümeye sebep olacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını dile getirmişti.

Bahreyn'de ekonomi çalıştayı

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

Yüzyılın Anlaşması



ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.



Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.



Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

