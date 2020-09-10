Kushner, "Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak" - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın ülkelerden İsrail'e yapılacak karşılıklı tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini açıkladı. Kushner, Beyaz Saray'da 15 Eylül'de imzalanacak İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla artık tüm uçuşların gerekebileceğini açıklarken "Suudi Arabistan hava sahalarını yalnızca İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş dönüş uçuşlara değil, tüm doğuya doğru seyahatlere açmayı kabul ettiler" dedi. Kushner "Bu karar yolculara çok zaman kazandıracak.72 yıldır var olan bu engel yıkılıyor" dedi.

İsrail havayolları geçmişte gerçekleştirdiği uçuşlarda büyük problem yaşıyordu. Doğu'ya yapılan uçuşlarda saatlerce dolaşıyordu. Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl Hindistan Hava Yolları'nın İsrail'e yapılan uçuşlarında hava sahasını kullanmasına izin vermişti. Ancak bu izin bütün uçuşlar için geçerli değildi. Suudi Arabistan hava sahasının kullanıma izni ile İsrail ile BAE arasında doğrudan uçuşları gerçekleştirilebilecek. Kushner, Suudi Arabistan havayolları'nın İsrail hava sahasında uçmasıyla Avrupa'ya uçuşları da kısaltacağını söyledi.

Öte yandan İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. - WASHINGTON