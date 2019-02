Küsi Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon'da Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon'da yapıldı.

Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 2018 yılındaki çalışmaların değerlendirildiği, 2019 yılının planlamasının yapıldığı toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Ülkemizin kalkınmasında çok önemli etkisi olduğunu düşündüğüm iletişim konusunda neler yapabileceğimizi bu etkileşimi nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konuyu son derece önemli bir hedef olarak görmekteyiz. Bu noktada üniversitelerimiz ve sanayicilerimizin bir birini anlaması gerekmektedir. Kamu sanayicinin derdinden anlıyor olması gerekmektedir. Üniversiteler bilgi ve bilim üretiyor. Dolayısıyla yeni ürün geliştirme de üniversitelerin önemi çok büyük. ve bu bilgi birikiminden zaman zaman sanayicinin ihtiyaç duyduğunda faydalanması lazım. Bundan dolayıdır ki üniversiteler bizim için gerek yeni ürün geliştirmede gerekse bu ürünün ticari hale getirilmesinde ve sanayinin gelişmesinde büyük bir etkisi vardır. Üniversiteleri sanayi ile işbirliği aşamasında bu eko sistemi daha iyiye taşımak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeleri gerekmektedir. Bizim açımızdan her yeni toplantıda getirdiğimiz yeni uygulamaların etkilerini sanayide görmemiz lazım ki yapılan bu çalışmaların faydalı olduğunu görelim" dedi.



Sanayi ve üniversite tarafından önemli bir bakış açısının olması gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Dönmez, "Kamu kaynakları yetersiz değildir. Devlet desteklerine yaklaşırken de sanayimizin ve üniversitemizin tüm paydaşlarımızın bu gözle bakması lazım ve sahip olduğumuz bu kaynağı etkin kullanmamız lazım. Yerelde kalkınma ajansları, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri her daim sahadalar" diye konuştu.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında, Türkiye'nin 2023 yılında en büyük on ekonomi arasında yer almayı hedeflediğini ifade ederek, "AR-GE ve yenilik ekosistemimizin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 2014 yılında başlatılan Kamu- Üniversite ve Sanayi İşbirliği koordinasyonu kurulu ortak bir hafıza etrafında toplanma noktasında bizlere çok önemli hususlar katacaktır. Burada biraz daha gayret göstermemiz gereken olay işbirliği kültürümüzü ve dayanışmamızı ileriye taşımaktır. Trabzon yüzyıllardır bölgenin en önemli ticaret merkezi olarak görev yapmıştır. Diğer yandan üniversitemizin köklü bir üniversite olması ve bünyesinde barındırdığı başarılı akademisyenlerle birlikte yapacakları çalışmalarla ilimize çok önemli fırsatlar katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Vali Ustaoğlu, KÜSİ Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim etti. Toplantının ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan KÜSİ Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.



Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, farklı illerden 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent ve 81 ilin KÜSİ temsilcileri katıldı. - TRABZON

