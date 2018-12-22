Son Dakika Haberleri: Küsi Stratejisi Eylem Planı Toplantısı

Küsi Stratejisi Eylem Planı Toplantısı

4 saat önce

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı" Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Küsi Stratejisi Eylem Planı Toplantısı, System.String[]
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı" Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda, KÜSİ Stratejisi Eylem Planı'nın vizyonunun "kamu- üniversite- sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak ülkeyi ileri teknoloji üssü haline getirmek" genel amacı da "üniversitede kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki ortak projeleri arttırmak, ulusal ekosistemde işbirliğini geliştirmek, sanayiyi rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak" olduğu belirtildi.

KÜSİ Toplantısında üniversitelerin ve kamu otoritelerinin, endüstri ihtiyaçlı odaklı ve sanayiyi de sürece katarak yeni kariyer programları geliştirmesinin yanı sıra üniversiteler ve şemsiye kuruluşlarınca iş birliği amaçlı farkındalık oluşturma ve kapasite geliştirme çabalarının giderek yaygınlaşması gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantı, 2018 Yılı 1. Toplantısında alınan kararların gerçekleştirilmesi durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi 335 Oyla Kabul Edildi

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:41:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küsi Stratejisi Eylem Planı Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]