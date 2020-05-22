Küskü Ailesi 20 sporcusuyla evlerinin bodrumunda çalışıyor - Son Dakika

İstanbul BBSK'lı 20 sporcusu bulunduğu Küskü Ailesi, korona virüs nedeniyle salonlardan uzak kalınca, antrenmanlarını evlerinin bodrum katına taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen 20 sporcusu bulunan Küskü Ailesi, korona virüs nedeniyle tesislerin kapatılmasından dolayı çalışmalarını evlerine taşıdı. Aynı soyadı taşıyan çoğu kardeş 20 sporcudan oluşan Küskü Ailesi, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirerek antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Küçükten büyüğe farklı yaş gruplarında 20 sporcusu olan Küskü Ailesi, büyükler ve gençler kategorisinde yer alan sporcularının önemli şampiyonlukları da bulunuyor. Evlerinin bodrum katında çalışmalarını sürdüren sporcular, gelecek müsabakalara kendilerini hazırlıyorlar.

(İHA)