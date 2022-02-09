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Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar - Son Dakika

Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar

09.02.2022 12:12

Türkiye'nin farklı birçok noktasından uçuş yapan Denizlili paraşütçüler, bu kez beyaz cennet Pamukkale'nin üzerinden doğadaki kuşlar için atlayış yaptı.

Türkiye'nin farklı birçok noktasından uçuş yapan Denizlili paraşütçüler, bu kez beyaz cennet Pamukkale'nin üzerinden doğadaki kuşlar için atlayış yaptı. Karda kışta yiyecek bulamayan yaban hayatına doğada çözülebilir paketler hazırlayan pilotlar, kuşlar aç kalmasın diye dağı buğday bombardımanına tuttu.

Denizli'de yaşanan ağır kış şartları ve aşırı soğuk nedeniyle doğadaki canlılar yiyecek bulma sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Kentin farklı bölgelerinden yaklaşık 20 yıldan bu yana yamaç paraşütüyle atlayış yapan Denizli Havacılık Kulübü üyesi pilotlar, 300 metre rakımdaki beyaz cennet Pamukkale üzerinde bulunan Dinamit Deposu mevkiinden doğadaki kuşlar için uçuş yaptı. Daha önceden hazırladıkları doğada çözülebilir buğday bombalarıyla kalkış yapan pilotlar, dağın yamacındaki ormanlık alanı buğday bombalarıyla bombardımanına tuttu. Bu etkinliği 7 - 8 yıldır tekrarlayan Denizlili paraşütçüler, Türkiye'nin diğer kentlerindeki paraşütçülerden de kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için benzer faaliyetler düzenlemelerini istedi.

Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Denizli Havacılık Kulübü'nün Türkiye'de kurulmuş olan en eski kulüplerden birisi olduğunu belirten Alparslan Bulut, "Denizli ve çevresinin yanı sıra Türkiye'nin pek çok bölgesinde uçuş faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye Havacılık Federasyonuna üye olan Kulübümüze üye 40'a yakın lisanlı sporcu var. Mademki doğada uçuyoruz, bu yüzden yaklaşık 7-8 yıldır da doğadaki dostlarımızı unutmamak adına etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle bunu kar yağışından sonra yapıyoruz. Doğa dostu, çabuk çözünen kağıtlardan oluşturduğumuz kağıtlara buğday dolduruyoruz. Daha sonra da bu buğday bombalarını uçuş yaptığımız bölgelerde ormanlık alana atıyoruz. Buradaki amacımız doğadaki dostlarımızı unutmamak, en azından onların aç kalmasını engellemek. Bu faaliyetimizi son olarak Denizli Dinamit Tepesi'ndeki uçuş noktasında gerçekleştirdik. Bize bu çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Havacılık Topluluğunun pilotları da destek verdiler. Eğlenceli be keyifli bir uçuşun ardından ormanlık alanlara buğday bombalarını bıraktık. Bu faaliyetin ülke genelindeki tüm kulüpler tarafından benimsenmesini ve özellikle kış aylarında yapılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Barlas - Hasan Durna/ İHA)

Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar
Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar
Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar

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Pamukkale, Türkiye, Denizli, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşlar aç kalmasın diye paraşütle dağı bombaladılar - Son Dakika


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