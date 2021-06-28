Kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, her mevsim kuşlarla renkleniyor.

Sahip olduğu 88 bin hektarlık alanıyla yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alanlar, birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Milli parktaki sulak alanlarda yaşamlarını sürdüren kuşlar, bir yandan bölgenin biyoçeşitliğini artırırken bir yandan da milli parka renk katıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kuş gözlem merkezlerinden olan milli park, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.