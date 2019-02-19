Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Ağaç Dallarına Ekmek Asıyorlar

Kuşlar İçin Ağaç Dallarına Ekmek Asıyorlar

27 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kuşlar, vatandaşlar tarafından parklardaki ağaçlara asılan ekmekleri yiyerek besleniyor.

Kuşlar İçin Ağaç Dallarına Ekmek Asıyorlar, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kuşlar, vatandaşlar tarafından parklardaki ağaçlara asılan ekmekleri yiyerek besleniyor.

İlçe merkezinde bulunan parklardaki ağaçların dallarına vatandaşlar, soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar için ekmek asıyor. Yiyecek bulmak için dolaşan kuşlar, parklardaki ağaçların etraflarında yoğunluk oluşturuyor.

Park alanında dolaşan Recep Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçta ekmekleri görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kuşların ağaç dallarındaki ekmeği yediğini görünce çok duygulandığını ifade eden Öztürk, "Parktaki ağaç dallarında ekmekleri görünce ilk önce çok şaşırdım. İzlemeye başladım. Kuşlar ve güvercinler ekmekleri yemeye başlayınca duygulandım çok hoşuma gitti. Ekmekleri kimin astığını bilmiyorum ama kim astıysa Allah razı olsun. Bu uygulamayı ben de kendi evimin bahçesinde yapacağım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Alaplı, Zonguldak, 3. Sayfa
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