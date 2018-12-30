Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Ağaçlara Meyve Astılar

Kuşlar İçin Ağaçlara Meyve Astılar

25 dakika önce

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarında kuşların beslenmeleri için ağaç dallarına meyve astı.

Kuşlar İçin Ağaçlara Meyve Astılar, System.String[]
Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarında kuşların beslenmeleri için ağaç dallarına meyve astı.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kirazlı Göleti mevkinde ağaçları elma, ayva ve portakal ile donattı. Kışın sokak hayvanları için zaman zaman doğaya yiyecek bırakan zabıta ekipleri, bu sefer kuşları da düşündü. Zabıta ekipleri pazarcı esnafından aldıkları elma, ayva ve portakal gibi meyveleri ağaçların dallarına asarak kuşların beslenmelerine yardımcı oldu.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Ömer Duyar, "Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ağır kış şartlarında ve kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yemek, ekmek bırakıyoruz. Bu defa alışılagelmişin dışında pazarcı esnaflarımızdan temin ettiğimiz meyveleri, ağaçlara takmak suretiyle kuşlar için bir çalışma yaptık. Elma, ayva, portakal gibi meyveleri ağaçlara taktık. Bu uygulamamız sürekli devam edecek. Resmi kurumlardan ve fırınlardan aldığımız yemekleri belli noktalara bırakmak suretiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara kanuni, insani ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız." dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yozgat Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı

Kuzey Kore Lideri, Güney Kore Liderinden Özür Diledi Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:06:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Ağaçlara Meyve Astılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]