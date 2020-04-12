Kuşlar için caddeye yem bıraktı - Son Dakika

Nusaybin'de bir çocuk kuşlar için sokağa yem bıraktı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde elindeki yem sepetiyle Lozan Caddesi Demokrasi Parkı önüne gelen bir çocuk, park boyu yem bıraktıktan sonra evine geri döndü.

Yemin caddeye bırakılmasından kısa bir süre sonra gelen kuşlar çocuğun bıraktığı yemleri yedi.