Kuşlar İçin Ev Yapıldı
54 dakika önce
Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki ağaçlara kuş evleri ve kuş yemlikleri yapıldı.
Zübeyde Hanım Anaokulu
bahçesindeki ağaçlara kuş evleri ve kuş yemlikleri yapıldı. Zübeyde Hanım
Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel ve renkli kuş evleri ve kuş yemlikleri ağaçlara asıldı. Kışın soğuğundan ve kışın kuşların beslenmesinin zor olmasından yola çıkarak yemlik ve kuş evi hazırlayan Zübeyde Hanım Anaokulu duyarlılık örneği sergiledi.
Okul öğrencileri tarafından kış boyunca yemliklerdeki yemler azaldıkça yem takviyesi de yapılmaya devam edileceği, böylece hem kuşlar kış boyunca beslenebilecek hem de soğuktan korunabileceği öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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