Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Ev Yapıldı

Kuşlar İçin Ev Yapıldı

54 dakika önce

Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki ağaçlara kuş evleri ve kuş yemlikleri yapıldı.

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Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki ağaçlara kuş evleri ve kuş yemlikleri yapıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel ve renkli kuş evleri ve kuş yemlikleri ağaçlara asıldı. Kışın soğuğundan ve kışın kuşların beslenmesinin zor olmasından yola çıkarak yemlik ve kuş evi hazırlayan Zübeyde Hanım Anaokulu duyarlılık örneği sergiledi.

Okul öğrencileri tarafından kış boyunca yemliklerdeki yemler azaldıkça yem takviyesi de yapılmaya devam edileceği, böylece hem kuşlar kış boyunca beslenebilecek hem de soğuktan korunabileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Güncel
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