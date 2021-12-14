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Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar - Son Dakika

Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar

14.12.2021 14:11
Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar

Edirne'de öğretmen ve öğrenciler, kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaparak ağaçlara astı.

Edirne'de öğretmen ve öğrenciler, kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaparak ağaçlara astı.

Mimar Sinan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Atmadık Ürettik" projesi kapsamında teneffüslerde çalışma yaptı.

Öğrenciler kütüphanede, öğretmenler de öğretmenler odasında portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptı.

Okulun müdür vekili Gözde Dönmez Alkış koordinesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından yemlik ve suluklar okulun bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Projenin koordinatörü özel eğitim öğretmeni Mustafa Kağan Çoban, AA muhabirine, öğrencilere geri dönüşümün amacını anlatmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yağ tenekesi ve portakal kabuklarını belirli işlemlerden geçirdikten sonra kuşlar için ağaçlara astıklarını belirten Çoban, "Kışın yem ve su bulmakta zorlanan kuşlara yardımcı olmak için herkes bunu uygulayabilir." dedi.

Okulun 6. sınıf öğrencisi Almira Pekgeçim de soğuk kış günlerinde kuşları koruduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Ayça Kısaç, evde tükettikleri portakalların kabuklarını okula getirerek arkadaşlarıyla kuşlar için yemlik yaptığını ifade etti.

Portakal kabukları ve yağ tenekesini kullanılabilir hale getirdiklerini anlatan Kısaç, kullanımı tamamlanan her eşyanın geri dönüşümle tekrar işe yarayabileceğini kaydetti.

Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar
Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar

Portakal, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşlar için portakal kabuğundan yemlik, yağ tenekesinden suluk yaptılar - Son Dakika
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