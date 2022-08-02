Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor

02.08.2022 10:36
Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor

Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor -Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor Bursa'da el işçiliğiyle kafes yapan ustanın yaptığı kafesler yurt içi ve dışından büyük talep görüyor.

Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor

-Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor

BURSA - Bursa'da el işçiliğiyle kafes yapan ustanın yaptığı kafesler yurt içi ve dışından büyük talep görüyor.

Fabrikada işçi olarak çalışan Ergün Vatansever, boş zamanlarında hobi olarak kuşlar için el işçiliğiyle ahşap kafesler yapıyor. Bir kafesi yapmak için 25 gün zaman ayırdığı oluyor. Kıl testereyle ahşabı santim santim keserek şekil veren usta ortaya sanat eseri gibi kafesler çıkartıyor. Ustanın büyük emek vererek yaptığı kafesler ise yurt içi ve yurt dışından büyük talep görüyor. Usta sanat esiri gibi kafeslerini 3 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ustanın kafeslerinden almak isteyenler ise aylar öncesinden sıraya girerek siparişlerini veriyor.

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Ergün Vatansever, "Ben bir fabrikada uzun yıllardır çalışmaktayım, boş zamanlarımda vakit geçirmek için hobi edinmeye karar verdim, ustam Ali Kalktı'dan kafes yapım işini öğrendim, boş zamanlarımda özel ağaçları kıl testereyle keserek kafes haline dönüştürüyorum. Çok ince işçilik istiyor. Bazen bir kafesi yapmam 25 günümü buluyor. İstenilen büyüklükteki ve malzemeden kafesi yaparak müşterilerime teslim ediyor. Yurt dışından ve yurt içinden büyük talep görüyor. kafesleri yaptığım işleme ve kullandığım malzemeye göre 3 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlar satıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor
Kaynak: İHA

Bursa, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:19 Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement