Kuşlar için sanat eseri gibi kafesler yapıyor

-Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor

BURSA - Bursa'da el işçiliğiyle kafes yapan ustanın yaptığı kafesler yurt içi ve dışından büyük talep görüyor.

Fabrikada işçi olarak çalışan Ergün Vatansever, boş zamanlarında hobi olarak kuşlar için el işçiliğiyle ahşap kafesler yapıyor. Bir kafesi yapmak için 25 gün zaman ayırdığı oluyor. Kıl testereyle ahşabı santim santim keserek şekil veren usta ortaya sanat eseri gibi kafesler çıkartıyor. Ustanın büyük emek vererek yaptığı kafesler ise yurt içi ve yurt dışından büyük talep görüyor. Usta sanat esiri gibi kafeslerini 3 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ustanın kafeslerinden almak isteyenler ise aylar öncesinden sıraya girerek siparişlerini veriyor.

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Ergün Vatansever, "Ben bir fabrikada uzun yıllardır çalışmaktayım, boş zamanlarımda vakit geçirmek için hobi edinmeye karar verdim, ustam Ali Kalktı'dan kafes yapım işini öğrendim, boş zamanlarımda özel ağaçları kıl testereyle keserek kafes haline dönüştürüyorum. Çok ince işçilik istiyor. Bazen bir kafesi yapmam 25 günümü buluyor. İstenilen büyüklükteki ve malzemeden kafesi yaparak müşterilerime teslim ediyor. Yurt dışından ve yurt içinden büyük talep görüyor. kafesleri yaptığım işleme ve kullandığım malzemeye göre 3 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlar satıyorum" dedi.