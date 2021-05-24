KUŞLAR, İRİS GÖLÜ'NE DÖNDÜ - Son Dakika

İZMİR Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan İris Gölü, su tahliyesinin yapıldığı kanalların kapatılmasıyla eski canlılığına kavuşarak, yeniden kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Karaburun'da Küçükbahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 358 dönümlük bir alan üzerindeki İris Gölü'nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, bölge halkının iddiasına göre göl, kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korudu. 2019 yılında ise, gölün arazi kazanılması için kurutulması için alana tekrar vinçlerin gelmesiyle Karaburun Kent Konseyi üyeleri ve bölgedeki çevreciler durumu Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu, İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü'ne açılan kanalların kapatılmasını ve sorumlular hakkında geçen yıl suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Soruşturma sürerken, kanalların kapatılması sonrası eski canlılığına kavuşan göl, yeniden kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

'AV YASAKLANDI, KUŞLAR ÜREMEYE BAŞLADI'

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar (31), gölde avcılığın yasaklandığını ve bu durumun kuş popülasyonunu artırdığını belirterek, şunları söyledi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalları kapattı. İl bazında da İris Gölü Komisyonu kuruldu. Bu komisyon üyeleri de gölde çalışma yaptı. Yıllar sonra ilk defa İris Gölü devlet kaynaklarında bir göl olarak varlığını kanıtlamış oldu. Korunan bir alana dönüştü, yönetmeliğe göre de av yasaklandı. Bu yasaklanmamın avantajını kuş çeşitliliğin artmasıyla gördük. Gri balıkçılar, ak balıkçılar, sakar mekeler, saz delicesi, ördek türleri, ötleğenler, florya, gök kuzgun gibi kuşların yeniden burada ürediğini görebiliyoruz. Kanalların kapatılmasından sonra gölün kendi doğal döngüsüne dönmeye başladığını söyleyebiliriz.

Karaburun Yerel Fok Komitesi Genel Sekreteri Çiğdem Akçura (57) da İris Gölü'ndeki canlılığın sevindirici olduğunu söyledi. Akçura, Karaburun Yarımadasının tek sulak alanı olan İris Gölü, 2019 yılında Özel Koruma Bölgesi ilan edildi. İris'in yaşadığı bu durumun bir koruma statüsüne kavuşturularak çözülebileceğine inanıyoruz dedi.

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Ahmet Akgüloğlu (59), Burası kuşların barınma yuvası. Gölün tekrar canlılığa kavuşması bizi çok mutlu etti diye konuştu.