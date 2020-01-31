Kuşlar kar yağışına eşlik etti - Son Dakika

Kuşlar kar yağışına eşlik etti
6 saat önce
Ardahan kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:36 Kaynak: AA
Ardahan kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde kar yağışı etkisi attırdı.
Yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte Ardahan'ın semalarında kanat çırpan yüzlerce kuş, güzel görüntü oluşturdu.
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