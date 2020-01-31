Kuşlar kar yağışına eşlik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşlar kar yağışına eşlik etti - Son Dakika

Kuşlar kar yağışına eşlik etti

6 saat önce

Ardahan kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde kar yağışı etkisi attırdı.

Yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte Ardahan'ın semalarında kanat çırpan yüzlerce kuş, güzel görüntü oluşturdu.

Kuşlar kar yağışına eşlik etti

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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Kar yağışı etkili oluyor
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