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Kuşlar ölmesin diye çalışma başlattılar

11 dakika önce

VAN Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü'nce, kuşların elektrik telleri ve şebekesine temas edip ölmesini engellemek için çalışma başlatıldı.

Kuşlar ölmesin diye çalışma başlattılar, System.String[]
VAN Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü'nce, kuşların elektrik telleri ve şebekesine temas edip ölmesini engellemek için çalışma başlatıldı. Çalışmada ekipler, elektrik şebekelerine izolasyon uygulayıp, kuşkonmaz yerleştirdi.
Kış aylarında zaman zaman yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan VEDAŞ ekipleri, enerji nakil hatlarında konaklayan kuşlar için de çeşitli önlemler almaya başladı. VEDAŞ Bitlis Müdürü Abdulmelik Özsoy, kuşların enerji nakil hatlarında ölmelerini önlemek için izolasyon uygulayıp, kuşkonmaz yerleştirdiklerini söyledi. Çevreye ve doğal yaşama karşı duyarlı politika izlediklerini belirten Özsoy, "Şirketimiz, hizmet bölgesi genelinde yaşayan kuşlar ve yabani hayvanlar gibi canlı türlerinin elektrik şebekesinden zarar görmesini önlemek amacıyla gereken tüm çalışmaları yıl boyunca sürdürmektedir. Bitlis İl Müdürlüğü olarak bizler de özellikle yaz mevsiminde tarım alanlarının etrafında artan kuş nüfusunun şebekelerden zarar görmesini önlemek amacıyla izolasyon ve kuşkonmaz montaj çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz" dedi.


- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
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