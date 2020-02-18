Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar - Son Dakika

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, Osmanlı'da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için 'Müslüman ülkede kuşlar üşümesin' sloganı ile doğada bulunan kuşlar için kuş evi yaptı.

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, Osmanlı'da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için 'Müslüman ülkede kuşlar üşümesin' sloganı ile doğada bulunan kuşlar için kuş evi yaptı.


Elbistan'ın kırsal mahallelerinden olan Yapraklı'da öğrenciler, doğada yaşayan kuşların soğuk havalarda üşümemesi için örnek bir çalışmaya imza attı. Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi'nde (KADEP) işledikleri şefkat değeri çerçevesinde 'Müslüman ülkede kuşlar üşümesin' sloganı ile hareket ederek, hazırladıkları projeyle okullarında bulunan 11 şube adına 11 kuş evi yaptırdılar.


Kuş evi projesi hakkında bilgi veren fen bilgisi öğretmeni Selver Odabaşı, "Biz Yapraklı İlk-Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak bu projeyle karanlığa bir ışık tuttuk" diyerek, tüm Elbistan halkını da projeye destek olmaya çağırdı. Odabaşı, "Elbistan halkının da desteğiyle bu karanlığı tamamen aydınlatmak istiyoruz. Okullarımıza, mesire alanlarına, parklara ve çocuk parklarına bu kuş evlerinden yapılmasını istiyoruz. Amacımız ceddimiz Osmanlı'dan bize kalan ancak unutulmuş olan bu değerimizi yeniden canlandırmaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'den ve tüm Elbistan halkından bu projemize destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Okul müdürü Kazım Tat ise, öğrencilere ve öğretmenlere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Tat, "Milli Eğitim Bakanımızın da dikkati çektiği gibi eğitim tek kanatlı olamaz. Biz, öğrencilerimizin hem fen ilimleriyle hem milli ve manevi değerler ile donatılmış olarak yetiştirilmesi için elimizden gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yapraklı, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]