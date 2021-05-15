Kuşlara adanmış bir hayat - Son Dakika

Kuşlara adanmış bir hayat

15.05.2021 15:04

Kahramanmaraş'ta 55 yıldır kuş besleyen ve birçok yarışmada derece alan bir kişi, tam kapanmanın kuşlarına daha çok vakit ayırdığından kendisi için fırsat olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 55 yıldır kuş besleyen ve birçok yarışmada derece alan bir kişi, tam kapanmanın kuşlarına daha çok vakit ayırdığından kendisi için fırsat olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan esnaf emeklisi Nusret Sapsız'ın (68), çocukluğunda diş doktorundan gördüğü kanarya tutkusu hala devam ediyor. Kanarya kuşlarının 'Yorkshire' ırkını yetiştirip her gün itina ile baktığını ifade eden Sapsız, pandemi tedbirlerinin kendisine yaradığını ve vaktinin her dakikasını kuşlarıyla beraber geçirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Ornitoloji Derneği ile kuş tutkunlarını da bir çatı altında buluşturduğunu ifade eden Sapsız, "Kahramanmaraş Saraçhane Çarşısında 40 yıl esnaflık yaptım ve bu arada da kuş hobimi devam ettirdim. 55 yıldır kuş bakıyorum. Kuş bakmaya ortaokulda okurken başladım. Kuşla tanışmam diş doktoru bir abimizin oğlu ile başladı. Onun kanarya merakı vardı ve oradan kanarya ile tanıştım. O tarihten bu tarihe kadar çeşitli kanarya ırkları besleyerek devam ettim. Son 25 yılda 'Yorkshire' ırkı olarak kümes oluşturdum" dedi.

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen güzellik yarışmalarında dereceler elde ettiğini de söyleyen Sapsız, "Dünyaya yeni gelen yavrular ile federasyonun düzenlediği yarışmalara katılarak birçok yarışmalarda dereceler elde ettim. Bu kuş türü ötmesiyle değil görünüşüyle ödül alıyor. Bacak, kafa, tüy yapısı ve kondisyon ile derecelendirilir. Elde edeceğimiz yavruları eşlerken, tecrübemize dayanarak nasıl bir yavru getireceğini tespit ettikten sonra eşleştiririz. Onlardan yarışmalarda istenilen vasfa uygun yavru elde etme mücadelesine gireriz" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında ve kısıtlama haricinde her zaman kuşlarının yanında olduğuna dikkat çeken Sapsız, şöyle devam etti:

"Yanlış anlaşılmasın, pandemi bana şifalı gibi geldi. Çünkü, kümesime daha çok kendimi verdiğim, onlarla meşgul olduğum ve daha çok zaman geçirdiğim için hem ben, hem de kuşlarım mutlu oldu. Sabahları geldiğimde kuşlarıma selam veririm. Kuşlarımın sağlık kontrolünü yaparım. İncelerim ve vitaminleri vardır, önce sağlıklı olmayan kuşlarla ilgilenirim. Daha sonra kuşlarıma havuçlu, yumurtalı, leblebi unu ve Avrupa'dan getirttiğim mama karışımları yaparak sunarım. Önce anneleri beslerim ve sonra yavruları da şırınga ile beslerim. Bu ırk en çok beğenilen bir kuştur. Bu kuşlarımızın kuluçka döneminde yumurtaya ve yavruya bakıp yıpranmaması için biz bunlara bakıcı kuş ile destekleriz. Bana Allah sağlık verdiği sürece bu kuşlarımızın ırkını devam ettireceğim." - KAHRAMANMARAŞ

Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat
Kuşlara adanmış bir hayat

Kahramanmaraş, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşlara adanmış bir hayat - Son Dakika


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