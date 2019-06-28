Son Dakika Haberleri: Kuşlara çarpan uçak, İstanbul'a döndü
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Kuşlara çarpan uçak, İstanbul'a döndü

5 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağı, kuş çarpması sonucu kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na döndü.

Kuşlara çarpan uçak, İstanbul'a döndü, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağı, kuş çarpması sonucu kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na döndü.
Alınan bilgiye göre, 286 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden "Airbus 330-300" tipi THY uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.
Kuşlara çarpan uçağın kokpit bölümündeki sol ön camında çatlama meydana geldi. Pilotların, kuleden gerekli izinleri almasının ardından uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.
Terminale alınan yolcuların Antalya'ya gitmesi için başka bir uçak tahsis edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:31 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Antalya, İstanbul, Güncel
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