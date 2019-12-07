Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu
6 saat önce
İzmir'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
İzmir'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.
İzmir'de bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı. - İZMİR
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