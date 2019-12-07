Son Dakika Haberleri: Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu
Son Dakika Güncel Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu - Son Dakika

Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu

6 saat önce

İzmir'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu, System.String[]

İzmir'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.


İzmir'de bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı. - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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