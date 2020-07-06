Kuşların elektrik kesintisine neden olmasına esnaf tepki gösterdi - Son Dakika

Kuşların elektrik kesintisine neden olmasına esnaf tepki gösterdi

Edirne'de enerji nakil hatlarına konan kuşlar, bazı bölgelerde sık sık elektrik kesintisine yol açınca, esnaf bu sorunun çözülmesini istedi.

Edirne'de enerji nakil hatlarına konan kuşlar, bazı bölgelerde sık sık elektrik kesintisine yol açınca, esnaf bu sorunun çözülmesini istedi.

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Binevler mevkisinde elektrik tellerine konan kuşlar, zaman zaman trafoların patlamasına neden oluyor. Bölgede iş yapan esnaf da sık sık yaşanan elektrik kesintisinden şikayetçi.

Kahvehane işletmecisi Haluk Ülker, yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bölge esnafı olarak çok mağdur olduklarını belirtti.

Kesintinin iş yerindeki elektronik eşyalara da zarar verdiğini ifade eden Ülker, "Her hafta 3-4 defa kesiliyor. Bizim elektronik cihazlarımız en az bir kere yandı. Geçen hafta 5-6 saat elektrik gelmedi. Bir an önce önlem alınması lazım. Elektrik gidiyor, çay veremiyoruz. Jeneratör ses yaptığı için insanların kulakları ağrıyor, kimse oturmuyor." dedi.

Lokanta işletmecisi Güray Yıldız da gıda işi yaptıkları için elektriğin hayati önem taşıdığını, bazen buzdolabı elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı için bazı ürünlerinin bozulduğunu ve bunları çöpe atmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Elektrik kesintisinin nedeni kuşlar

TREDAŞ yetkilileri ise kesintinin elektrik hatlarına konan kuşlardan kaynaklandığını belirtti.

Elektrik hatlarında gerekli bakımların sürekli yapıldığını vurgulayan yetkililer, Edirne'nin kuşların göç yolunda olması nedeniyle bazı arızaların yaşandığını ancak ekiplerin en kısa sürede duruma müdahale ettiğini bildirdi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşların elektrik kesintisine neden olmasına esnaf tepki gösterdi - Son Dakika
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