Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden "kuş cenneti" oldu - Son Dakika

Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden "kuş cenneti" oldu

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyunca kuşların uğramadığı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, yeniden eski günlerine dönünce göle dönen bazı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyunca kuşların uğramadığı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, yeniden eski günlerine dönünce göle dönen bazı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Avrasya- Afrika arasında göç eden ya da kısa süreli konaklayan birçok kuş türünü ağırlayan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyan göl, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ederken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan göl, yeniden eski günlerine döndü.

Göç döneminde Kuyucuk'a gelen angıt ve akkanatlı sumruların gölde üremesi doğa tutkunları ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

"Uzman ekibimiz her hafta inceliyor"

Bölgede yaban hayatına ilişkin araştırmaları ile öne çıkan KuzeyDoğa Derneği ekibince yapılan çalışmada, bazı kuş türlerinin yavrularını Kuyucuk Gölü'ne getirerek büyüttüğü tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, kuruyan göle sondaj ile elde edilen can suyunun bu yıl verilmesiyle birçok kuş türünün geri geldiğini söyledi.

Gölün yeninden eski haline kavuşması için hummalı bir çalışma başlatıldığını anlatan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl gölün kurumasından sonra Kars Valiliği öncülüğünde, KuzeyDoğa Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle Kuyucuk Gölü'nün yeniden doğaya kazandırılması, kuşların tekrar buraya gelmesi için bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında gölü uzman ekibimiz her hafta inceliyor, kuş sayılarını, su durumunu inceleyerek raporlar hazırlıyor. Araştırmalar gölün eski haline yavaş yavaş geri dönmeye başladığını gösteriyor."

30'dan fazla kuş türü gölü mesken edindi

Çoban, Kuyucuk Gölü'nün göçmen kuşlar için çok önemli bir alan olduğunu ve bazı kuşların gölde üremeye başladığını anlatarak, "Her hafta yaptığımız sayımlarla 30'dan fazla kuş türünün Kuyucuk Gölü'nde olduğunu tespit ettik. Akkanatlı sumrular, angıt gibi kuşların yeniden burada üremeye başlaması sevindirici. Bu aslında gölün tekrar hayata kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri. Zamanla bu sayının yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bazı kuş türlerinin gölü sıklıkla kullandığını belirten Çoban, şu bilgileri paylaştı:

"Kuyucuk Gölü'nde bu haftaki gözlemimizde yeni bir keşif daha elde ettik. Burada üremeyen fakat erken üreyip göçe başlayan kılkuyruk ördeklerin Kuyucuk'a yavrularıyla geldiklerini tespit ettik. Buradaki bazı türler göç sırasında Kuyucuk Gölü'nü kullanıyor ve ebeveynler yavrularına bu gölün nerede olduğunu öğretiyor. Bu önümüzdeki yıl ve ondan sonraki seneler için çok önemli. Ebeveynler Kuyucuk Gölü kurumadığı, şu anki mevcut su bloğunu koruduğu için gölü yavrularına öğretebiliyor. Bu durum gölde yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Güneydoğu Anadolu, Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden 'kuş cenneti' oldu - Son Dakika

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