Kuşların Gökyüzünde Dansı Görsel Şölen Oluşturdu
1 saat önce
Kuşların gökyüzünde dansı görsel şölen oluşturduİSTANBUL - Beylükdüzü'nde yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dansı, görsel bir şölen oluşturdu.
Kuşların gökyüzünde dansı görsel şölen oluşturdu
İSTANBUL - Beylükdüzü'nde yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dansı, görsel bir şölen oluşturdu. Adeta hareket eden dev bir bulutu anımsatan kuş sürüsü yaklaşık 1 saat boyunca havada uçarken görüntülendi.
Sonbahar ve kış aylarında Beylükdüzü semalarında görülen ve sürüler halinde havada uçan sığırcık kuşlarının çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı. Beylikdüzü Barış Mahallesi
semalarında görülen sığırcık kuşları birbirlerine uyum içerisinde dans edercesine yaklaşık bir saat boyunca havada uçtu. Vatandaşlar ilginç görüntüleri oluşturan kuşların toplu haldeki uçuşunu hayranlıkla izledi. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları bir çok vatandaş ise cep telefonları ile görüntüledi. Yüzlerce sığırcık kuşu daha yaklaşık 1 saat sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
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