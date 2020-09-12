Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden kuşlar, görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar yüzlerce kuşun aynı anda ahenkle dansını hayranlıkla seyretti. Renkli görüntüleri bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller izleyenleri şaşırttı.

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