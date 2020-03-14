- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı - Son Dakika

- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı

57 dakika önce

- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.

- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı, System.String[]

- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı

MEKKE - Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Suudi Arabistan, Korona virüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarını kapatmıştı. Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de hayranlık uyandıran görüntüler kaydedildi. Kuşların, Kabe-i Muazzama çevresindeki tavaf ettiği anlar gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Kısa sürede defalarca izlenen görüntüler, çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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